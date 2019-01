Philadelphia Eagles: Foles wird wieder nicht die Nummer eins

Philadelphia (SID) - Ungeachtet seiner Erfolge wird Quarterback Nick Foles auch in der nächsten Saison der Football-Profiliga NFL nicht die Nummer eins bei Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles. "Wir setzen auf Carson Wentz", stellte Cheftrainer Doug Pederson am Dienstag unmissverständlich klar.

Nachdem sich Wentz (26) in der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, führte Ersatzmann Foles (29) die Eagles sensationell zum NFL-Triumph. Auch in der laufenden Spielzeit musste Foles in der heißen Phase für den diesmal am Rücken verletzten Wentz einspringen und machte seinen Job gut - Philadelphia scheiterte im Viertelfinale der Play-offs unglücklich an den New Orleans Saints (14:20).

Da Foles einen Platz in der Startformation will, wird der wertvollste Spieler (MVP) des 52. Super Bowl in Minneapolis die Eagles voraussichtlich verlassen. Im Vorjahr hatte er entschieden zu bleiben, obwohl erneut die Reservistenrolle drohte.