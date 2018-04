Philadelphia eine Runde weiter, Matchball für Boston

Philadelphia (SID) - Die Philadelphia 76ers haben erstmals seit 2012 wieder das Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht. Die Sixers gewannen die best-of-seven-Serie gegen Miami Heat nach einem 104:91-Erfolg mit 4:1 und bekommen es nun mit den Boston Celtics oder den Milwaukee Bucks zu tun.

JJ Redick zieht mit den Sixers ins Viertelfinale ein © SID

"Ich bin 2013 angeheuert worden - mit einer Vision, die wir wahr werden lassen wollten. Und wir haben uns nicht ablenken lassen, weder von den harten Zeiten, noch von dem ganzen Elend. Wir sind stark geblieben und wir haben noch viel mehr zu geben", sagte Sixers-Trainer Brett Brown, der mit seinem Team nun die ersten Früchte des Neuanfangs erntet. Noch 2016 beendete Philadelphia die Saison mit nur zehn Siegen und 72 Niederlagen am Tabellenende.

Unterdessen kehrte Boston im dritten Heimspiel der Play-offs wieder in die Erfolgsspur zurück. Mit einem 92:87 gegen Milwaukee gingen die Celtics in der Serie mit 3:2 in Führung und haben in der Nacht zum Freitag den ersten von zwei Matchbällen.

Philadelphia konnte sich gegen Miami erneut auf Schlüsselspieler Joel Embiid verlassen, der 19 Punkte und zwölf Rebounds erzielte. Bester Werfer war JJ Redick mit 27 Zählern. Der Kameruner Embiid hatte wegen eines Augenhöhlenbruchs zum Ende der regulären Saison pausieren müssen und war erst in Spiel drei zurückgekehrt.