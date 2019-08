Physio mit Bier übergossen und beleidigt: Geldstrafe für Aue

Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen eine Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro zahlen. Der Verein hat dem Urteil des Sportgerichtes des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Erzgebirge Aue legt offiziell Einspruch ein © SID

Bei Aues Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am 12. Mai wurde der Fürther Physiotherapeut Benjamin Ngarambe, der in der 22. Spielminute aus dem Innenraum verwiesen worden war, von einem Zuschauer mit Bier übergossen und diskriminierend beleidigt. "Das Sportgericht hatte keine Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Fürther Zeugen", sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichtes: "Da es sich um Verstöße einiger weniger Zuschauer handelte, war eine Geldstrafe von 8000 Euro ausreichend."