Pinto schnappt Lückenkemper den 100-Meter-Titel weg - Pohl schnellster Deutscher

Berlin (SID) - Michael Pohl und Tatjana Pinto (Paderborn) haben sich bei den deutschen Meisterschaften der Leichtathleten in Berlin die Titel über die prestigeträchtigen 100 m gesichert. Pohl setzte sich bei den Männern überraschend in 10,27 Sekunden vor Titelverteidiger Kevin Kranz (10,29/beide Wetzlar) und dem deutschen Rekordhalter Julian Reus (10,30/Erfurt) durch, bei den Frauen gewann Pinto in deutscher Jahresbestleistung mit 11,08 Sekunden.

Gab ihr Comeback in Frankreich: Tatjana Pinto © SID

Vize-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) verpasste als Zweite ihren Titel-Hattrick. Die 22-Jährige setzte sich nach 11,20 Sekunden knapp gegen die Drittplatzierte Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz durch (11,21). Die Weitsprung-Expertin peilt in Doha einen Doppelstart an.

"Natürlich wäre ich gerne schneller gerannt und hätte meinen Titel verteidigt", sagte Lückenkemper: "Aber ich bin von Vornherein mit etwas Skepsis in das Rennen hinein gegangen, weil ich in zwei Monaten bei der WM richtig performen will. Da zählt es für mich. Da lagen die deutschen Meisterschaften ein bisschen ungünstig. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass Tatjana heute bedeutend besser war und echt ein saustarkes Rennen geliefert hat."

Während bei den Frauen insgesamt vier Sprinterinnen die WM-Norm (11,24) für Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) erfüllt haben, schaffte dies bei den Männern (10,10) bisher niemand.