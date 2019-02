Pinturault mit besten Chancen auf Sieg und Kugel

Bansko (SID) - Weltmeister Alexis Pinturault ist beim Weltcup der Skirennläufer im bulgarischen Bansko erster Anwärter auf den Sieg in der Kombination. Nach dem Super-G am Morgen geht der Franzose mit einem Rückstand von nur 0,16 Sekunden auf Mauro Caviezel aus der Schweiz in den Slalom um 13.00 Uhr.

Alexis Pinturault hat beste Chancen auf den Gesamtsieg © SID

Pinturault steht zudem vor dem Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Sieg im Kombi-Weltcup. Der bislang in Führung liegende Österreicher Marco Schwarz zog sich im Super-G am Zielsprung eine Verletzung am Knie zu. Er fällt für den Slalom aus und trat umgehend die Heimreise an.

Linus Straßer (München), der bei der WM in Are mit einem fünften Platz in der Kombination überrascht hatte, kam mit 2,36 Sekunden Rückstand auf Caviezel ins Ziel, er belegt Rang 29 im Zwischenklassement. Marcel Hirscher (Österreich) hat als 20. einen Rückstand von 1,83 Sekunden auf den Führenden.