Piszczek fehlt BVB zwei Wochen

Dortmund (SID) - Außenverteidiger Lukasz Piszczek vom Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat sich einen Faserriss zugezogen und fällt zwei Wochen aus. Wie der BVB am Montag mitteilte, hat sich der 34-Jährige die Verletzung in der Partie beim SC Freiburg (2:2) zugezogen und wird im nächsten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (19. Oktober/18.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Piszczek war am Samstag in der 14. Minute ausgewechselt worden.