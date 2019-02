Pizarro-Zukunft in Bremen weiter offen - Baumann sieht Chancen bei "50 Prozent"

Bremen (SID) - Werder Bremen hat noch nicht über eine mögliche Vertragsverlängerung mit Oldie Claudio Pizarro (40) entschieden. "Wenn Claudio entscheiden sollte, ein Jahr dranzuhängen, kann ich nicht versprechen, dass wir automatisch 'Ja' sagen. Zunächst einmal schauen wir – wie in allen Vertragsgesprächen – was das Beste für Werder ist", sagte Geschäftsführer Sport Frank Baumann der Sport Bild.

Pizzaros Zukunft in Bremen bleibt noch unklar © SID

Pizarro wurde mit seinem Treffer in der Nachspielzeit am 16. Februar zum 1:1-Endstand bei Hertha BSC zum ältesten Torschützen der Liga-Geschichte. Sein Vertrag bei den Norddeutschen endet im Sommer. Ob er selber noch ein Jahr spielen möchte, ist offen. "Ich weiß es nicht, muss auf meinen Körper hören", hatte Pizarro erklärt. Für Baumann liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zukunft Pizarros in Bremen als Spieler bei "50 Prozent".