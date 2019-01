Pizarro glaubt an Werder Bremens Europacup-Qualifikation

Bremen (SID) - Claudio Pizarro glaubt ungeachtet der sportlichen Durststrecke in der Schlussphase der Hinrunde an die Qualifikation des Bundesliga-Zehnten Werder Bremen für einen internationalen Wettbewerb. "Wir wollen nach Europa, und ich bin mir sicher, dass wir bekommen werden, was wir wollen. Am Ende werden alle überrascht sein über das, was wir gezeigt haben", sagte der 40-Jährige der Kreiszeitung Syke.

Pizarro trifft mit Werder am Samstag auf die Bayern © SID

Der aktuell älteste Bundesligaprofi ist auch bezüglich seiner eigenen sportlichen Situation zuversichtlich. Pizarro: "Dass ich nicht im Kader bin, kann passieren, wird aber nicht passieren. Ich will immer spielen, und wenn ich fit bin, wird der Trainer mich auch nominieren." In der Hinserie kam der Peruaner auf 16 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei drei Tore.

Der Vertrag des Südamerikaners bei den Hanseaten läuft zum Saisonende aus, ein neuer Kontrakt ist aktuell eher unwahrscheinlich, aber nicht vollständig ausgeschlossen. "Im Moment gilt noch die Idee, dass im Mai Schluss ist für mich. Ich muss abwarten, was mein Körper sagt, was der Trainer sagt, was die Mannschaft denkt und ob wir international spielen", erklärte Pizarro.