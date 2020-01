Platz zwei: Hofmeisters Siegesserie gerissen

Rogla (SID) - Die beeindruckende Siegesserie von Snowboarderin Ramona Hofmeister ist gerissen. Die Olympia-Dritte aus Bischofswiesen musste sich nach zuletzt vier Einzel-Siegen in Serie beim Parallel-Riesenslalom in Rogla/Slowenien mit Platz zwei zufrieden geben.

Ramona Hofmeister muss sich mit Platz zwei begnügen © SID

"Ich könnte glücklicher nicht sein", sagte die 23-Jährige dennoch: "Schon wieder Podest, schon wieder Finale – was will man mehr? Momentan macht mir einfach Spaß, was ich mache."

Hofmeister erreichte in ihren Läufen mit souveränen Erfolgen das Finale, rutschte dort in Führung liegend jedoch weg und musste sich Olympiasiegerin Ester Ledecka geschlagen geben. "Ich war in meinem Renn-Tunnel und kann gar nicht genau sagen, was passiert ist", sagte sie.

Ledecka, vor wenigen Tagen in Bad Gastein noch Zweite hinter Hofmeister, schrieb mal wieder Sportgeschichte: Die Tschechin ist die erste Athletin, die in einem Winter Weltcup-Siege im Skirennlauf und Snowboard holte. Im Dezember gewann die 24-Jährige, die 2018 Olympia-Gold im Parallel-Rennen und im Super-G geholt hatte, die Abfahrt von Lake Louise/Kanada.

Selina Jörg (Sonthofen) scheiterte wie Carolin Langenhorst (Bischofswiesen) im Achtelfinale. In der Männer-Konkurrenz blieb der WM-Dritte Stefan Baumeister (Aising-Pang) bereits in der Qualifikation hängen. Der Italiener Edwin Coratti holte seinen dritten Weltcup-Sieg.