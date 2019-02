Platz zwei in Sotschi: Doppelsitzer Eggert/Benecken gewinnen Gesamtweltcup

Sotschi (SID) - Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben sich beim Saisonfinale in Sotschi zum dritten Mal in Folge den Sieg im Gesamtweltcup gesichert. Die Weltmeister belegten im vorletzten Rennen der Saison hinter den russischen Siegern Alexander Denisew/Wladislaw Antonow den zweiten Platz (+0,053 Sekunden) und sind vor dem abschließenden Sprint am Sonntag (11.00 Uhr MEZ) nicht mehr von der Spitze des Gesamtklassements zu verdrängen. Wsewolod Kaschkin/Konstantin Korschunow (Russland/+0,193) wurden Dritte.

Zweite in Altenberg: Toni Eggert und Sascha Benecken © SID

"Jetzt haben wir es geschafft, aber mit dem Rennen sind wir überhaupt nicht zufrieden. Im ersten Lauf hatten wir Probleme am Start, die Zeit im zweiten Durchgang kann ich mir noch nicht richtig erklären", sagte Eggert in der ARD. Für den 30-Jährigen und Benecken (29) ist es nach 2014/2015, 2016/2017 und 2017/2018 der insgesamt vierte Triumph im Gesamtweltcup.

Die Europameister Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) landeten im olympischen Eiskanal von 2014 auf dem enttäuschenden siebten Rang (+0,565). Im Kampf um die große Kristallkugel wären die Olympiasieger als Dritte der Gesamtwertung wie die zweitplatzierten Österreichern Thomas Steu/Lorenz Koller auf mehrere Patzer von Eggert/Benecken angewiesen gewesen. Steu/Koller belegten nach einem Fahrfehler im zweiten Lauf Rang sechs (+0,264). Robin Geueke/David Gamm aus Winterberg wurden zudem Zwölfte (+1,750).