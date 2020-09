Play-offs: MLB-Profi Kepler startet mit Niederlage

Köln (SID) - Dem Berliner Max Kepler droht mit den Minnesota Twins in den Play-offs der Major League Baseball (MLB) das schnelle Aus. Das Team aus Minneapolis unterlag den Houston Astros im Auftaktspiel 1:4 und liegt in der Best-of-Three-Serie der Wildcard-Runde mit 0:1 zurück. Kepler (27) sorgte für den einzigen Run der Twins.

Schlechter Start für Max Kepler © SID

Das zweite Duell findet am Mittwoch statt, ein Sieg ist für Minneapolis Pflicht. Das gilt auch für ein mögliches drittes Spiel am Donnerstag. Die Twins, die in der American League als Gewinner der Central Division in die K.o.-Runde eingezogen waren, tragen alle Spiele dieser Serie zu Hause aus.