Pliskova sagt für Fed-Cup-Finale ab

Prag (SID) - Die tschechische Weltranglistenachte Karolina Pliskova muss verletzungsbedingt auf das Fed-Cup-Finale gegen die Titelverteidigerinnen aus den USA verzichten. Die 26-Jährige hat sich laut eines Sprechers des tschechischen Teams beim WTA-Saisonfinale in Singapur einen Riss der Wadenmuskulatur zugezogen und leide zudem unter chronischen Handgelenksproblemen. Pliskova wird am 10. und 11. November in der Prager o2 Arena durch Barbora Krejcikova, Weltranglistenerste im Doppel, ersetzt.

Tschechien muss auf Karolina Pliskova verzichten © SID

Für die Gastgeberinnen spielen außerdem die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova sowie die beiden Doppelspezialistinnen Katerina Siniakova und Barbora Strycova. Das US-Team tritt ohne Superstar Serena Williams, die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens und Madison Keys an.