Podolski erzielt Siegtor für Antalyaspor

Köln (SID) - In Unterzahl und dank des Siegtores von Rio-Weltmeister Lukas Podolski (89.) hat Antalyaspor in der türkischen Süper Lig einen unerwarteten Dreier geholt. Bei Yeni Malatyaspor erkämpfte sich der Klub von der türkischen Riviera ein 2:1 (1:1). Podolski wurde in der 87. Minute eingewechselt und traf zwei Minuten später per Volleyschuss mit links in die kurze Ecke.

Podolski traf in der 80. Minute zum 2:1 Siegtreffer © SID

Der Angolaner Fredy (8.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Umut Bulut (29.) traf zum Ausgleich. Zwei Minuten später flog Antalya-Profi Sinat Gümüs per Gelb-Roter Karte vom Platz. Antalyaspor kletterte durch den Sieg ins Tabellenmittelfeld.