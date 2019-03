Podolski mit erstem Saisontreffer für Vissel Kobe

Kobe (SID) - Lukas Podolski hat am vierten Spieltag der japanischen J-League seinen ersten Saisontreffer erzielt. Der 2014er-Fußball-Weltmeister erzielte in der 49. Minute den Führungstreffer für Vissel Kobe gegen Shimizu S-Pulse, durch den Ausgleich des früheren Bundesligastürmers Chong Tese (88.) verpasste Kobe jedoch den dritten Sieg in Folge.