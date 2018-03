Podolski trifft bei 2:0-Sieg von Kobe gegen Osaka

Kobe (SID) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat den ersten Saisonsieg von Vissel Kobe in der J-League mit seinem Tor in der 83. Minute zum 2:0 (1:0)-Endstand gegen Cerezo Osaka unter Dach und Fach gebracht. Vor 20.108 Zuschauern waren die Gastgeber durch Naoyuki Fujita (34.) in Führung gegangen.

Lukas Podolski erzielte einen Doppelpack © SID

Vissel belegt mit fünf Punkten den achten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer Sanfrecce Hiroshima beträgt fünf Zähler.