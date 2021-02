Podolski zieht mit Antalyaspor ins Pokal-Halbfinale ein

Köln (SID) - Der frühere Fußball-Weltmeister Lukas Podolski darf weiter auf seinen zweiten Pokalsieg in der Türkei hoffen. Mit seinem Klub Antalyaspor setzte sich der 35-Jährige am Donnerstag 1:0 (0:0) im Viertelfinale bei Sivasspor durch. Wie im Vorjahr erreichte Antalya damit das Halbfinale, damals scheiterte der Klub an Alanyaspor (0:1/0:4).

Lukas Podolski strebt Pokalsieg in der Türkei an © SID

Podolski, Cupsieger 2016 mit Galatasaray, wurde in der 66. Spielminute eingewechselt, kurz zuvor hatte der Angolaner Fredy per Foulelfmeter den Siegtreffer erzielt (62.).