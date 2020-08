Pokal: Bayern-Spiel gegen Düren wird in den Oktober verlegt

Köln (SID) - Bayern München erhält nach dem Triple-Triumph eine längere Pause. Das für den 11. September angesetzte Pokalspiel gegen den 1. FC Düren wird in den Oktober verschoben. Das bestätigte der Pressesprecher des Fünftligisten dem SID am Donnerstagmittag.

DFB-Pokal: Spiel von Titelverteiger Bayern wird verlegt © SID

Eine offizielle Verkündung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wird für den Nachmittag erwartet. Als Termin war der 15. Oktober im Gespräch, was allerdings zu einem intensiven Programm der Münchner führen würde. Am 13. Oktober bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in Köln ein Nations-League-Spiel gegen die Schweiz, am 17. Oktober gastieren die Bayern in der Liga bei Aufsteiger Arminia Bielefeld.