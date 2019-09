Pokal: Saarbrücken gegen Köln in Völklingen

Saarbrücken (SID) - Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken trägt sein Heimspiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FC Köln am 29. Oktober (18.30 Uhr/Sky) in Völklingen aus. Das teilten die Saarländer am Mittwoch mit. Bereits die Erstrundenpartie gegen Zweitligist Jahn Regensburg wurde im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen gespielt. Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken befindet sich weiterhin im Umbau.

Kölns Pokalspiel findet im Völklinger Stadion statt © SID

Aufgrund eines fehlenden Flutlichts war die Austragung in Völklingen nicht sicher, mehrere andere Spielorte waren im Gespräch. Inzwischen wurden jedoch die Voraussetzungen für ein mobiles Flutlicht geschaffen.