Polen-Rundfahrt: Ackermann bleibt in Führung

Kattowitz (SID) - Der deutsche Sprinter Pascal Ackermann (Kandel) hat seinen zweiten Tagessieg bei der 76. Polen-Rundfahrt knapp verpasst, seine Führung in der Gesamtwertung der Polen-Rundfahrt aber erfolgreich verteidigt. Der 25-Jährige vom Team Bora-hansgrohe musste sich am Sonntag auf der zweiten Etappe über 153 km von Tarnowitz nach Kattowitz nur dem Sieger Luka Mezgec (Slowenien/Mitchelton-Scott) und Fernando Gaviria (Kolumbien/UAE Team Emirates) geschlagen geben.

Am Samstag hatte Ackermann wie im Vorjahr die Auftaktetappe gewonnen. In der Gesamtwertung liegt er zwei Sekunden vor Gaviria, Mezgec liegt vier Sekunden zurück. Die World-Tour-Rundfahrt in Polen führt über sieben Etappen von Krakau nach Bukowina.