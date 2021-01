Polen startet mit Sieg in deutsche Hauptrunden-Gruppe

Neue Hauptstadt Ägyptens (SID) - Die polnische Handball-Nationalmannschaft ist bei der WM in Ägypten mit einem Sieg in die deutsche Hauptrundengruppe I gestartet. Die Polen schoben sich durch ein 30:16 (14:9) gegen WM-Debütant Uruguay zunächst auf den zweiten Platz vor.

Am Donnerstagabend steigen Deutschland sowie die weiteren Teams der Gruppe in die nächste Turnierphase ein. Das DHB-Team trifft am Abend (20.30 Uhr/ZDF) auf Europameister Spanien.

In der Parallelgruppe II verpasste Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson mit Japan beim 24:28 (13:17) gegen Argentinien einen dringend benötigten Sieg. Damit hat Japan keine Chance mehr, in das Viertelfinale einzuziehen.

Die beiden Erstplatzierten der vier Hauptrundengruppen qualifizieren sich für die Runde der letzten Acht.