Politik will Breitensport erlauben

Köln (SID) - Die Politik will den Breitensport wieder erlauben. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Länderchefs in einer Videoschalte am Mittwoch (ab 11.00 Uhr) entscheiden. Schon jetzt sind Golf und Tennis in einigen Bundesländern wieder erlaubt.

Bedingung für die Wiederaufnahme des Sports ist unter anderem, dass ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet ist. Merkel hatte angekündigt, in der Sitzung werde man "sehr klare Entscheidungen" treffen.