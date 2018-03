Polizei: Grabkreuze und Drohplakat am HSV-Stadion

Hamburg (SID) - Unbekannte haben am Samstag vor dem Stadion des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV Grabkreuze aufgestellt und ein Drohplakat hinterlassen. Das bestätigte die Hamburger Polizei dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Abend. "Eure Zeit ist abgelaufen! Wir kriegen euch alle", war auf dem Transparent am Trainingsplatz zu lesen. Daneben stand mindestens ein Dutzend schwarze Kreuze.

Vor dem HSV-Stadion wurden Grabkreuze aufgestellt © SID

Die Leitstelle der Hamburger Polizei sei "durch die zuständige Wache informiert worden", teilte ein Sprecher mit. Weitere Auskünfte würden aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht erteilt.

Die HSV-Mannschaft befand sich am Abend noch auf der Rückreise aus München. Dort hatten die Hamburger am Nachmittag 0:6 beim FC Bayern verloren. Der Verein ist in akuter Abstiegsgefahr.