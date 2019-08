Polizei: Massenschlägerei von rivalisierenden Fan-Gruppen in Mönchengladbach

Mönchengladbach (SID) - Am Samstagabend ist es laut Darstellung der Polizei in Mönchengladbach-Neuwerk zu einer Massenschlägerei zwischen rivalisierenden Fangruppen von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln gekommen. Ein verletzter Kölner Anhänger musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein PKW wurde zudem beschädigt. Der FC hatte bereits am Freitagabend gegen Borussia Dortmund gespielt, die Borussia war am Samstag Gast beim FSV Mainz 05 gewesen.

Die Polizei griff bei einer Massenschlägerei ein © SID

Bei Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die FC-Fans in Richtung der Autobahnen A 52 und A 44. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch laufen.