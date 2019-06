Polizei reicht Verleumdungsklage gegen vermeintliches Neymar-Opfer ein

São Paulo (SID) - Nach der Vergewaltigungs-Anzeige gegen den brasilianischen Fußball-Superstar Neymar droht dem vermeintlichen Opfer Najila Trindade selbst juristischer Ärger. Die Polizei in Sao Paulo teilte am Donnerstag mit, sie habe eine Verleumdungsklage gegen die Frau eingereicht, nachdem diese der Behörde Korruption unterstellt hatte.

Neymar wurde von Najila Trindade angezeigt © SID

In dem Interview mit dem Fernsehsender SBT hatte Trindade behauptet, ihr sei ein Tablet gestohlen worden, auf dem sich eine Videoaufnahme von einem Treffen mit Neymar in Paris befand. Als der Moderator entgegnete, die Polizei habe an dem Ort des angeblichen Diebstahls nur Fingerabdrücke der Frau und einem ihrer Mitarbeiter gefunden, antwortete diese: "Die Polizei ist gekauft, nicht wahr? Oder bin ich verrückt?" In ihrer Beschwerde pochte die Polizei nun auf ihre "absolute Transparenz, Neutralität und Unparteilichkeit".

Neymar war wegen Vergewaltigung und unerlaubter Veröffentlichung intimer Details ohne Zustimmung des vermeintlichen Opfers angezeigt worden. Die Brasilianerin Trindade hatte den Selecao-Star der Aggression und des sexuellen Missbrauchs am 15. Mai in einem Pariser Luxushotel beschuldigt. Neymar veröffentlichte daraufhin in Sozialen Netzwerken ein Verteidigungsvideo.