Pop-Superstar Swift sagt Auftritt bei Melbourne Cup ab

Melbourne (SID) - Pop-Superstar Taylor Swift wird nun doch nicht beim traditionsreichen Melbourne Cup auftreten. Ursprünglich sollte Swift beim höchstdotierten Pferderennen in Australien und Ozeanien zwei Songs ihres letzten Albums präsentieren. Nach der Ankündigung des Auftritts beim "Race that stops a Nation" hatte es viel Kritik von Tierschützern gegeben.

Doch nicht beim Melbourne Cup dabei: Taylor Swift © SID

Offiziell sind "Veränderungen am asiatischen Werbe-Zeitplan" Grund für die Absage. Daher sei es für Swift "logistisch unmöglich" in Melbourne aufzutreten, hieß es in einer Mitteilung der Promotionagentur Mushroom Events. Die Veranstalter des Rennens hatten durch die Verpflichtung von Swift ein jüngeres Publikum ansprechen wollen.