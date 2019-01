Popcorn und Pokalsieg: Kovac bei Premiere von Eintracht-Kinofilm

Frankfurt/Main (SID) - Mit Popcorn und Kaltgetränken hat Bayern Münchens Trainer Niko Kovac am Montagabend eine Reise in die Vergangenheit erlebt. Zusammen mit der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sah sich der Kroate am Montagabend die Premiere des Kinofilms "Die Rückkehr des Pokals" in der Mainmetropole an, die den DFB-Pokal-Triumph der Hessen in der vergangenen Saison beleuchtet.

Kovac schaute bei der Filmpremiere vorbei © SID

Kovac freute sich über "ein tolles Werk mit einem tollen Ende". Die Erinnerung an den Pokalsieg mit der Eintracht habe sich bei ihm "im Herzen eingebrannt". "Dieser Film wird uns für immer verbinden", sagte Sportvorstand Fredi Bobic, und bei Ex-Keeper Lukas Hradecky kribbelte es schon vor dem Film.

Die Eintracht hatte im DFB-Pokalfinale 2018 gegen Rekordmeister Bayern München 3:1 nach Verlängerung gewonnen und den DFB-Pokal somit zum ersten Mal seit 1988 wieder nach Frankfurt geholt. Der Film läuft ab dem 4. Februar in diversen Kinos in der Region.