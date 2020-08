Portugal-Spanien am 7. Oktober in Lissabon

Madrid (SID) - Fußball-Europameister Portugal und der Erzrivale Spanien bestreiten am 7. Oktober in Lissabon ein Länderspiel. Dies gab der spanische Verband am Montag bekannt.

Portugal und Spanien treffen am 7. Oktober aufeinander © SID

Am 3. September treffen die Spanier in Stuttgart im Rahmen der Nations League auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Es ist das erste Länderspiel nach der Corona-Pandemie für die Furia Roja. Am 5. September stehen sich in Porto Portugal und Kroatien ebenfalls in der Nations League gegenüber.