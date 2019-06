Portugal im Nations-League-Finale ohne Pepe

Porto (SID) - Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft muss im ersten Finale der Nations League am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) auf den erfahrenen Verteidiger Pepe verzichten. Der 36-Jährige erlitt im Halbfinale gegen die Schweiz (3:1) am Mittwoch einen Bruch des Schulterblattes. Das teilte der Verband FPF mit. Portugal trifft in Porto auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen England und den Niederlanden.