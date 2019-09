Portugiese Dias leitet Klassiker gegen die Niederlande

Hamburg (SID) - Der portugiesische Schiedsrichter Artur Dias leitet das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen die Niederlande. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekannt. Für den 40-Jährigen ist es das zweite Spiel der DFB-Auswahl: Im November 2016 war Dias beim Länderspiel in Italien (0:0) im Einsatz gewesen.