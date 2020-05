Portugiesische Liga plant Fortsetzung am 4. Juni

Lissabon (SID) - Auch in Portugals höchster Fußball-Liga soll der Ball bald wieder rollen. Wie die Liga NOS am Dienstag bekannt gab, ist die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 4. Juni angedacht.

Weigl und Benfica sind wohl bald wieder am Ball © SID

Die Regierung im Land des amtierenden Europameisters gestattet gar den 30. Mai für den Restart, die portugiesische Liga will sich aber genügend Zeit lassen, um die Stadien zu inspizieren und alle Spieler intensiv auf das Coronavirus zu testen.

In der portugiesischen Eliteklasse stehen noch zehn Spieltage aus. Tabellenführer ist der FC Porto, einen Punkt dahinter lauert Rekordmeister Benfica Lissabon mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Julian Weigl.