Positiv auf Corona getestet: Oyarzabal fehlt Spanien gegen Deutschland

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Mikel Oyarzabal ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird deshalb beim Nations-League-Spiel gegen Deutschland am kommenden Donnerstag in Stuttgart (20.45 Uhr, ZDF) fehlen. Dies teilte der 23-Jährige vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian am Sonntag über Instagram mit.

Spaniens Oyarzabal reist nicht nach Stuttgart © SID

"Ich muss nun ein paar Tage zu Hause bleiben und kann nicht mit zur Nationalmannschaft fahren", schrieb Oyarzabal, der 2019 in sechs von zehn EM-Qualifikationsspielen für Spanien zum Einsatz kam (zwei Tore). Im vergangenen Sommer wurde der gebürtige Baske mit der U21 Europameister.