Positive Coronatests: DEB-Stürmer Reichel und Kinder fehlen bei U20-WM

Köln (SID) - Die Eishockeystürmer Lukas Reichel und Nino Kinder fehlen dem U20-Nationalteam nach positiven Coronatests bei der Weltmeisterschaft in Edmonton (25. Dezember 2020 bis 5. Januar 2021). Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Dienstag bekannt. Die Profis der Eisbären Berlin sind in Quarantäne und symptomfrei.

Kinder und Reichel verpassen U20-WM © SID

"Die Nachricht über den Ausfall von Lukas Reichel und Nino Kinder ist für uns ernüchternd", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter. Reichel, beim jüngsten Draft der nordamerikanischen Profiliga NHL an Position 17 von den Chicago Blackhawks ausgewählt, ist "natürlich unglaublich enttäuscht. Die Chance, eine WM in Kanada zu spielen, bekommt man nicht so häufig. Das Wichtigste ist für mich jetzt jedoch, wieder komplett gesund zu werden."

Die Eisbären hatten sich zuletzt wegen Coronafällen vom MagentaSport Cup zurückgezogen, die Namen der Betroffenen aber nicht genannt. Zuvor waren aus dem gleichen Grund die Schwenninger Wild Wings aus dem DEL-Testturnier ausgestiegen.

Die deutsche U20 absolviert derzeit am Bundesstützpunkt in Füssen den ersten Teil ihrer Turniervorbereitung. Am Sonntag fliegt der DEB-Tross von Zürich aus nach Edmonton.