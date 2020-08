Positiver Befund: Ingolstadt reist nicht ins Trainingslager

Ingolstadt (SID) - Fußball-Drittligist FC Ingolstadt muss mitten in der heißen Phase der Saison-Vorbereitung wegen eines Coronafalls eine unfreiwillige Pause einlegen. Wie die Schanzer mitteilten, wurde ein Spieler positiv auf COVID-19 getestet und die für Samstag geplante Abreise ins Trainingslager nach Südtirol deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben.

Beim FC Ingolstadt gibt es einen Coronafall © SID

Der Profi trainierte nach Vereinsangaben verletzungsbedingt zuletzt nicht mit der Mannschaft. Das Teamtraining wird nach Absprache mit dem regionalen Gesundheitsamt dennoch vorerst ausgesetzt, die Spieler müssen sich mit individuellen Einheiten fithalten. Ingolstadt hatte in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg nach einem Last-Minute-Gegentreffer dramatisch verpasst.