Positiver Coronatest: Handball-Duell zwischen Erlangen und Nordhorn abgesagt

Erlangen (SID) - Das Coronavirus hat für eine weitere Spielabsage in der Handball-Bundesliga (HBL) gesorgt. Das für Sonntag geplante Duell zwischen dem HC Erlangen und der HSG Nordhorn-Lingen musste verlegt werden, nachdem ein Spieler der Erlanger positiv getestet wurde. Das teilte die Liga am Samstag mit. Der Betroffene wurde in Quarantäne geschickt, die komplette Mannschaft begab sich vorsorglich in häusliche Isolation.