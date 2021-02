Positiver Coronatest: Regensburg gegen Paderborn ohne Trainer Selimbegovic

Regensburg (SID) - Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic ist am Freitag vor dem Spiel gegen den SC Paderborn (18.30 Uhr/Sky) bei einem PCR-Regeltest positiv auf das Coronavirus getestet worden und steht dem Fußball-Zweitligisten am Abend nicht zur Verfügung. Das teilte der Klub kurz vor dem Anpfiff mit. Der 38-Jährige zeige keine Symptome und befinde sich in häuslicher Isolation.

Mersad Selimbegovic wurde positiv auf Corona getestet © SID

Das Heimspiel gegen Paderborn sei nach Absprache mit der zuständigen Gesundheitsbehörde und der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht gefährdet, teilte der Verein weiter mit. Die weiteren Tests von Spielern sowie Trainer- und Betreuerstab seien negativ ausgefallen.