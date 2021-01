Positiver Coronatest bei Nationalspieler Waldschmidt

Köln (SID) - Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt muss nach einem positiven Coronatest vorerst pausieren. Dies bestätigte Waldschmidts Klub Benfica Lissabon am Dienstag. Der positive Befund des 24-Jährigen stammt aus der Testreihe von Samstag, bei weiteren Spielern des portugiesischen Rekordmeisters wurden Infektionen am Montag nachgewiesen. Gilberto, Jan Vertonghen, Alejandro Grimaldo und Diogo Goncalves müssen wie Waldschmidt vorerst in Isolation.

Luca Waldschmidt nach positivem Coronatest in Isolation © SID

Der frühere Freiburger Bundesligaprofi ist nicht der erste Nationalspieler, der von Corona betroffen ist. Zuvor hatten Ilkay Gündogan, Serge Gnabry, Kai Havertz und Emre Can nach positiven Tests pausieren müssen. Ein Test bei Niklas Süle gab zudem ein falsch positives Ergebnis. Gündogan, der in England bei Manchester City spielt, warnte seitdem wiederholt davor, die Erkrankung zu unterschätzen.