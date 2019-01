Positiver Dopingtest bei 90 Jahre altem US-Bahnradsportler

Los Angeles (SID) - Wegen eines positiven Dopingtests hat ein 90 Jahre alter Bahnradsportler seinen US-Meistertitel abgeben müssen, auch sein Altersweltrekord in der Einerverfolgung wurde ihm aberkannt. Wie die US-Anti-Doping-Agentur USADA in Los Angeles mitteilte, war im Urin von Carl Grove nach den nationalen Titelkämpfen in Breinigsville das anabole Steroid Epitrenbolon nachgewiesen worden.

Der 90-jährige Carl Grove muss seine Titel abgeben © SID

Eine Sperre wurde gegen den Athleten indes nicht verhängt. Die USADA geht davon aus, dass Grove am Abend vor seinem Rennen belastetes Fleisch zu sich genommen hat.