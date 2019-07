Pourie verlängert langfristig beim Karlsruher SC

Karlsruhe (SID) - Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC hat einen Leistungsträger langfristig an sich gebunden. Wie der KSC am Mittwoch mitteilte, verlängerte Stürmer Marvin Pourie seinen Vertrag vorzeitig bis 2022. Der 28-Jährige wurde in der vergangenen Saison mit 22 Treffern Drittliga-Torschützenkönig.

Der KSC verlängert mit Stürmer Marvin Pourie © SID

Zum Auftakt der 2. Liga bei Mitaufsteiger Wehen Wiesbaden (2:1) am Sonntag hatte Pourie zur Führung getroffen. "Wir sind sehr zufrieden mit Marvins Leistungen und schauen ebenso mit Vorfreude auf das, was noch kommt. Das Bekenntnis für drei weitere Jahre beim KSC ist ein starkes Signal", sagte Sportdirektor Oliver Kreuzer.