Präsident Hainer: Bayern haben "Champions League im Kreuz"

München (SID) - Präsident Herbert Hainer sieht den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München als Mitfavorit auf den Titel in der Champions League. "Wir haben eine tolle Rückrunde gespielt, jetzt schon zwei Titel gewonnen, nur kann bei einem im K.o.-Modus durchgeführten Turnier alles passieren. Aber natürlich hat unsere Mannschaft diesen Titel im Kreuz", sagte der 66-Jährige dem Klubmagazin 51.

Hainer sieht den FC Bayern als Mitfavoriten © SID

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick nimmt nach knapp zweiwöchigem Urlaub am Montag die Vorbereitung auf die Königsklasse auf. Dort kommt es am 8. August zunächst zum Achtelfinal-Rückspiel in München gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0). Im Erfolgsfall träfen die Bayern bei der Endrunde in Lissabon am 14. August auf den Sieger des Duells zwischen dem SSC Neapel und dem FC Barcelona (1:1), im Halbfinale (19.8.) wäre Manchester City mit Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola ein möglicher Gegner.

Hainer wehrte sich in dem Interview auch gegen die anhaltende Kritik an der Zusammenarbeit mit WM-Gastgeber Katar, wo die Bayern alljährlich ihr Wintertrainingslager aufschlagen. "Die Wahrheit ist doch, dass wir genau mit unserem Anspruch auch in Katar einen Beitrag leisten, die Dinge zu verändern", sagte er: "Wir sind dort in Gesprächen mit der Regierung, gehen an die Universitäten, sprechen mit den Menschen, und vieles hat sich schon zum Positiven entwickelt, das bestätigen auch Menschenrechtsorganisationen. Nur im Dialog können wir etwas erreichen." Ausgrenzung und Isolation hätten nie eine positive Wirkung erzeugt.