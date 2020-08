Präsident Hainer spornt Frauen-Team an: "Ihr seid der FC Bayern!"

Bilbao (SID) - Präsident Herbert Hainer hat Bayern Münchens Fußballerinnen für das Champions-League-Finalturnier im Baskenland Mut gemacht. "Olympique Lyon ist im Frauenfußball so ziemlich das schwerste Los, das man bekommen kann. Aber ich bin für Euer Viertelfinal-Duell zuversichtlich. Wir sind der FC Bayern – Ihr seid der FC Bayern!", schrieb Hainer am Tag vor dem Viertelfinale der Bayern-Frauen gegen Titelverteidiger und Topfavorit Lyon am Samstag (20.00 Uhr/Sport1) in einem offenen Brief.

Herbert Hainer drückt den FCB-Fußballerinnen die Daumen © SID

Er drücke vor dem Männer-Finale zwischen München und Paris St. Germain am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF, Sky und DAZN) auch dem Frauen-Team von Trainer Jens Scheuer die Daumen, "wir alle werden mit vollem Herzen dabei sein – und wir würden uns unheimlich freuen, wenn Ihr es wie die Männer ebenfalls ins Halbfinale und ins Endspiel schafft."

Im Vorjahr waren die Bayern-Frauen erstmals in die Vorschlussrunde der Königsklasse eingezogen, scheiterten dort aber am FC Barcelona. Gelingt dem Vizemeister in Bilbao die Überraschung gegen Seriensieger Lyon, kommt es im Halbfinale am Mittwoch ebenfalls zu einem Duell mit PSG, falls sich die Französinnen gegen den FC Arsenal durchsetzen.

Bereits am Freitagabend (18.00 Uhr/Sport1) eröffnet der deutsche Doublegewinner VfL Wolfsburg gegen Außenseiter Glasgow City das K.o.-Turnier. Das Endspiel um Europas Krone steigt am 30. August in San Sebastian.