Preetz: Trainerfrage wird im Frühjahr entschieden

Köln (SID) - Geschäftsführer Michael Preetz will die Trainerfrage beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Frühjahr abschließend geklärt haben. "Wir werden im Frühjahr eine Entscheidung fällen über die Nachfolge von Jürgen", sagte Preetz in der Sky-Sendung "Wontorra On Tour".

Geschäftsführer von Hertha BSC: Michael Preetz © SID

Preetz wollte aber erneut nicht ausschließen, dass Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann auch über das Saisonende hinaus Trainer bleiben wird. "Jetzt hat er sich entschieden, worüber wir uns sehr freuen – dass er nämlich zurückgekehrt ist an die Seitenlinie. Er wird sich sicherlich bei Zeiten Gedanken darüber machen, wie er seine Zukunft sieht", sagte Preetz und fügte an: "Ich habe aktuell das Gefühl, dass er mit großer Freude und Energie der Arbeit nachgeht."