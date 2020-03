Preetz drängt auf Aussetzen der Abstellungspflicht: "Macht keinen Sinn"

Berlin (SID) - Angesichts der Corona-Pandemie drängt auch Geschäftsführer Michael Preetz von Fußball-Bundesligist Hertha BSC auf ein Aussetzen der Abstellungspflicht für die anstehenden Länderspiele. "Es macht keinen Sinn, in dieser Situation Spieler kreuz und quer durch Europa und auf andere Kontinente zu entsenden", sagte Preetz am Donnerstag: "Ich kann mir im Moment auch nicht vorstellen, dass die Länderspiele in der Pause regulär über Bühne geben."