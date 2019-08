Preetz offen für weitere Transfers - Lukebakio will Hertha-Investment "mit Leistung zurückzahlen"

Berlin (SID) - Manager Michael Preetz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat nach der Rekordverpflichtung des Belgiers Dodi Lukebakio weitere Verstärkungen im Sommer nicht ausgeschlossen. "Wir haben noch bis zum 2. September Zeit. Wir werden ganz sicher bis dahin die Augen offenhalten", sagte Preetz am Freitag.

Michael Preetz stellt weitere Transfers in Aussicht © SID

Ob Offensivspieler Maximilian Philipp vom Vizemeister Borussia Dortmund noch zur Hertha stößt, ist allerdings weiter fraglich. Preetz schrieb den Transfers erneut ab. Philipp sei ein "guter Spieler und Berliner Junge, der bei Hertha groß geworden ist. Aber ein Transfer ist vor dem Hintergrund des Investments nicht zu realisieren", sagte Preetz. Bereits am Donnerstag hatte er sich via Twitter ähnlich geäußert.

Der BVB soll für den 25-jährigen Philipp laut Medienberichten eine Ablösesumme von 26 Millionen Euro fordern. Die Berliner waren schon mit der Verpflichtung von Offensivspieler Lukebakio, der für kolportierte 20 Millionen Euro vom FC Watford an die Spree wechselt, in neue Dimensionen auf dem Transfermarkt vorgestoßen.

Preetz betonte, dass der Lukebakio-Deal nicht nur auf den Einstieg des Finanzinvestors Lars Windhorst zurückzuführen sei. So habe man mit dem Verkauf von Außenbahnspieler Valentino Lazaro (Inter Mailand/22 Millionen) im Sommer ebenfalls hohe Erlöse erzielt.

Lukebakio, der teuerste Neuzugang der Klubgeschichte, will das hohe Investment "mit Leistung zurückzahlen. Der Verein glaubt an mich. Ich möchte etwas zurückgeben", sagte er am Freitag.

U21-Nationalspieler Lukebakio war in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen und mit zehn Toren in 31 Ligaspielen maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt. Beim 3:3 bei Meister Bayern München im vergangenen November erzielte er alle drei Treffer für die Fortuna. "Wir dürfen ihn aber nicht auf dieses eine Spiel reduzieren", sagte Preetz, der die Vielseitigkeit Lukebakios lobte.

Ähnlich äußerte sich Trainer Ante Covic. Lukebakio sei "ein hochtalentierter Spiele, der nicht am Ende seiner Entwicklung ist. Er passt überragend ins unser Anforderungsprofil, ist offensiv auf allen drei Positionen einsetzbar. Wir freuen uns auf ihn", sagte Covic.