Preissenkung zieht: Wieder mehr als 200.000 Zuschauer am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal (SID) - Nach einer Senkung der Ticketpreise sind erstmals seit drei Jahren wieder mehr als 200.000 Zuschauer zum Großen Motorrad-Preis von Deutschland an den Sachsenring gepilgert. 201.162 Besucher kamen verteilt über drei Tage nach Hohenstein-Ernstthal und damit fast 8000 mehr als im Vorjahr (193.355).

200.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel © SID

Vor zwei Jahren waren zum ersten Mal seit 2012 weniger als 200.000 Zuschauer beim Spektakel dabei gewesen, die drittschlechteste Zahl beim Kultevent seit Beginn der Austragung der WM-Läufe auf der neuen Strecke (1998). Seit diesem Jahr veranstalten der ADAC und der ADAC Sachsen wieder die Veranstaltung, von 2012 bis 2018 hatte die Sachsenring Rennstrecken Management GmbH (SRM) den Grand Prix ausgerichtet. Der ADAC entschied sich zur Senkung der Preise, diese bleiben für 2020 stabil.

Am Rennsonntag sahen 91.131 Fans, wie Marcel Schrötter (Vilgertshofen) in der Moto2 als Dritter auf das Podium fuhr und MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Spanien) seinen zehnten Sieg in Serie in Sachsen holte. Freitag kamen zum Training 34.144, Samstag zum Qualifying 75.887 Zuschauer. Der Rekord beim einzigen deutschen WM-Lauf wurde 2011 aufgestellt (230.133).

2019: 201.162 (Freitag: 34.144, Samstag: 75.887, Sonntag: 91.131)

2018: 193.355

2017: 164.801

2016: 212.411

2015: 211.588

2014: 209.408

2013: 204.491

2012: 195.695

2011: 230.133

2010: 224.668