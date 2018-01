Premier League: Stoke entlässt Teammanager Hughes

Stoke-on-Trent (SID) - Der abstiegsbedrohte englische Fußball-Erstligist Stoke City hat Teammanager Mark Hughes entlassen. Das gab der Verein am Samstagabend nur wenige Stunden nach dem Aus im FA Cup beim Viertligisten Coventry City (1:2) bekannt.

Ab sofort arbeitslos: Hughes wurde bei Stoke entlassen © SID

Der ehemalige walisische Nationalspieler, in der Saison 1987/1988 bei Bayern München aktiv, war seit 2013 in Stoke unter Vertrag. Derzeit liegt Stoke in der Premier League auf dem 18. Tabellenplatz.