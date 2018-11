Premiere: Blindenreportage bei der Handball-WM 2019

Dortmund (SID) - Bei der Handball-WM im kommenden Jahr in Deutschland und Dänemark (10. bis 27. Januar) können blinde und seheingeschränkte Fans erstmals mit Hilfe einer Blindenreportage die deutschen Spiele in Berlin und Köln live in den Arenen miterleben. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB), der dies zusammen mit AWO-Passgenau e.V. und dessen Projekt T_OHR sowie Unterstützung der Aktion Mensch möglich macht, am Montag mit.

Flensburg trifft im DHB-Pokal auf Nordhorn-Lingen © SID

"Wir wollen die Heim-WM und die besondere Atmosphäre in den Hallen für alle Menschen in Deutschland erlebbar machen", sagte DHB-Vorstandsvorsitzender Mark Schober.

Das Angebot der Blindenreportage umfasst ausschließlich Einzelspieltickets für die fünf Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft gegen Südkorea (10. Januar), Brasilien (12. Januar), Russland (14. Januar), Frankreich (15. Januar) und Serbien (17. Januar) in der Arena am Ostbahnhof in Berlin sowie die deutschen Spiele in der Hauptrunde in der Köln-Arena (19., 21. und 23. Januar). In Berlin gibt es ein Kontingent mit 34 Tickets pro Spiel und in Köln mit 32 Karten pro deutscher Partie.