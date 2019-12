Premiere: Eurosport überträgt Handball-Bundesliga der Frauen live

Köln (SID) - Der paneuropäische TV-Sender Eurosport übertragt zwischen Dezember und Mai erstmals ausgewählte Spiele der Handball Bundesliga Frauen (HBF) live im Free-TV. Zunächst sind Übertragungen von sechs Freitags-Partien geplant, den Auftakt macht die Begegnung zwischen FA Göppingen und Bayer Leverkusen am 27. Dezember um 19.30 Uhr. Dabei kooperiert Eurosport mit sportdeutschland.tv.

Eurosport hat die TV-Rechte an der Bundesliga abgegeben © SID

"Bereits seit der Saison 2016/17 zeigt Sportdeutschland.TV und dessen Ableger Handball-Deutschland.TV alle Spiele der 1. Bundesliga im Livestream. Seit Kurzem werden dabei einzelne Partien in einem TV-Standard produziert. Die nun anstehenden parallelen TV-Übertragungen auf Eurosport runden die Entwicklung in diesem Bereich ab", schrieb die HBF in einer Mitteilung.

Kommentiert werden die Partien von Uwe Semrau, die frühere Nationalspielerin Isabell Klein begleitet ihn als Expertin. Für April und Mai 2020 sind Übertragungen weiterer Begegnungen in Planung. - Die Sendetermine im Überblick:

27. Dezember 2019, 19.30 Uhr: FA Göppingen - Bayer Leverkusen

03. Januar 2020, 19.30 Uhr: HSG Blomberg-Lippe - SG BBM Bietigheim

31. Januar 2020, 18.00 Uhr: Bayer Leverkusen - Thüringer HC

07. Februar 2020, 19.30 Uhr: Kurpfalz Bären - HSG Bensheim/Auerbach

06. März 2020, 21.00 Uhr: TuS Metzingen - FA Göppingen

13. März 2020, 19.30 Uhr: Thüringer HC - SG BBM Bietigheim