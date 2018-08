Premiere für Hoeneß-Würstchen in der Allianz-Arena

München (SID) - Das Eröffnungsspiel der 56. Saison der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und der TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) soll für Uli Hoeneß nicht nur sportlich ein Leckerbissen werden. Auch in kulinarischem Sinne dürfte das Herz des Bayern-Präsidenten höher schlagen. Erstmals werden Hoeneß-Würstchen in der Allianz-Arena serviert, dies berichtet die Bild-Zeitung.

Hoeneß-Würstchen bei Bayern-Spielen © SID

"Solange die HoWe mir und meiner Frau gehört hat, habe ich eine regelmäßige Belieferung des Caterers unseres Stadions mit unseren Produkten abgelehnt", sagte Hoeneß, der die Geschäfte seiner Wurstfabrik 2014 an seinen Sohn Florian und Tochter Sabine übertragen hatte. Nun habe der Stadion-Caterer nach einer Blind-Verkostung weiße Bratwurst und Currywurst bei seinem Sohn bestellt, sagte Hoeneß. Das dürfte auch dem 66-Jährigen schmecken.