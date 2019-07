Premiere kurz vor dem Aus: Red Bull Air Race debütiert am Plattensee

Balatonfüred (SID) - Im vorletzten Rennen der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft überhaupt kommt es zu einer Premiere: Die spektakuläre Flugsportserie mit dem ehemaligen Weltmeister Matthias Dolderer (Tannheim) und 13 weiteren Piloten gastiert erstmals am Plattensee. An Ungarn hat der 48-Jährige gute Erinnerungen. Auf dem Weg zu seinem WM-Titel gewann Dolderer 2016 das Rennen in der Hauptstadt Budapest.

Matthias Dolderer kollidierte in Kasan mit einem Pylon © SID

"2016 in Budapest war eine großartige Erfahrung, es war unglaublich", sagt Dolderer, "mir hat es in Ungarn immer sehr gut gefallen." Über dem Plattensee soll es für Dolderer sportlich wieder besser laufen. Zuletzt musste er im russischen Kasan nach einer Kollision mit einem Pylon vorzeitig aussteigen. Seine Maschine konnte nicht rechtzeitig repariert werden.

In der WM-Gesamtwertung führt der Japaner Yoshihide Muroya, Weltmeister von 2017, mit 53 Punkten vor Titelverteidiger Martin Sonka aus Tschechien (44) und dem Australier Matt Hall (36). Dolderer belegt mit nur drei Zählern den 14. und damit letzten Platz.

Nach dem Rennen in Ungarn findet das Saisonfinale vom 7. bis 8. September im japanischen Chiba statt, die Serie blickt auf mehr als 90 Rennen auf fünf Kontinenten zurück.