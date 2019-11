Pressestimmen: Medien bejubeln Lewandowskis "magische Viertelstunde"

Köln (SID) - Begeistert zeigten sich die internationalen Gazetten vom Viererpack von Bayern Münchens Starstürmer Robert Lewandowski beim 6:0 in der Champions League bei Roter Stern Belgrad in 14:31 Minuten am Dienstagabend. Marca schrieb vom "brutalen Viererpack". Tuttosport notierte: "Bayern-Show mit Lewandowski, der Applaus auf offener Bühne verdient."

Kommt aus dem Feiern nicht mehr raus: Robert Lewandowski © SID

Die Gazzetta dello Sport urteilte: "Bayern beweist wieder einmal, eine Tormaschine zu sein, vor allem wenn Lewandowski den Unterschied macht." Und AS stellte fest: "Seine Zahlen sind nicht von diesem Planeten." - Die internationalen Pressestimmen zum Viererpack von Robert Lewandowski:

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Lewandowski gelingt ein Viererpack der Rekorde. Die Bayern, die in der Bundesliga wiederauferstanden sind, entsenden in Europa ein klares Signal: Das Ranking ist eindeutig. 15 Punkte in 5 Matchs und 21 Tore. Bayern beweist wieder einmal, eine Tormaschine zu sein, vor allem wenn Lewandowski den Unterschied macht."

Corriere dello Sport: "Übertriebener Lewandowski! Mit einem Torkarussell versenkt er die Serben und beschert den Zuschauern eine wunderbare Show. Alles spielt sich in voller Leichtigkeit für die Bayern ab."

Tuttosport: "Bayern-Show mit Lewandowski, der Applaus auf offener Bühne verdient. Der Pole ist nicht in Grenzen zu halten, sein Viererpack ist einfach fantastisch. Bayern versenkt den Roten Stern mit einem Ergebnis, das jenem eines Tennisspiels gleicht. Damit konsolidiert Bayern seine Führungsposition an der Spitze der Gruppe."

SPANIEN

Marca: "Brutaler Viererpack von Lewandowski! Und das in nur 15 Minuten! Mit seinem besten Repertoire zog er alle Register!"

AS: "Lewandowski schreibt Geschichte bei Bayerns Satzgewinn mit 6:0 in Serbien. Robert Lewandowski ist Bayern München. Er hat erneut bewiesen, warum er aktuell der beste Stürmer Europas ist. Seine Zahlen sind nicht von diesem Planeten."

Sport: "Viererpack von Lewandowski in einer magischen Viertelstunde. Lewandowski bringt in Europa und in der Bundesliga weiter alle zum Staunen."

El Mundo Deportivo: "Historischer Lewandowski: Viererpack und weiterhin rekordverdächtig. Der Pole wurde wieder zum Protagonisten. Magische Nacht in Belgrad, die er nie vergessen wird."

ÖSTERREICH

Krone: "Lewandowski-Show! Bayern-Star schreibt Geschichte."

Die Presse: "Bayern-Kicker dreht auf: Vier Tore in 14 Minuten."

SCHWEIZ

Blick: "Bayern-Lewandowski versenkt vier Tore in 15 Minuten."